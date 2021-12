🎥 Dortmund-Belgen laten zich ringeloren door Hertha en ex-Standardspeler

Borussia Dortmund heeft niet kunnen winnen op het veld van Hertha BSC.

Bij Dortmund stonden er twee Belgen tussen de lijnen. Axel Witsel centraal in de defensie, Tomas Meunier op de rechtsachter. Thorgan Hazard viel na een uur in.

Hertha kwam na een kleine 20 minuten op voorsprong via Maolida maar die zag zijn doelpunt afgekeurd worden. Een kwartier later telde het openingsdoelpun van Julian Brandt wel om Dortmund op voorsprong te zetten.

Hertha rechtte de rug echter in de tweede helft en kwam langszij via Ishak Belfodil (ex-Standard). Vijf minuten later kwam de thuisploeg op voorsprong via Marco Richter. Diezelfde Richter zette Hertha helemaal op rozen door de 3-1 te maken.

De net ingevallen Steffen Tigges milderde nog maar kon niet meer voorkomen dat Dormtund onderuit ging. De Borussen blijven de eerste achtervolger van Bayern München maar staan nu wel al op 9 punten.