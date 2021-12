Beker van België beloften: KRC Genk kruipt door het oog van de naald, Anderlecht en Club Brugge laten geen steek vallen

Maandagavond werden de kwartfinales van de Beker van België U21 afgewerkt. Daarin lieten kleppers Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk geen steek vallen. Al kropen de Limburgers door het oog van de naald tegen AA Gent.

De Buffalo's hadden in amper 22 minuten tijd een 3-0-voorsprong bij elkaar gevoetbald. Diawara milderde nog voor de koffie. Na de pauze boog Racing Genk, leider in de competitie, de scheve situatie helemaal om. Beerten en Cutillas Carpe brachten Genk langszij, diep in blessuretijd zorgde Geusens (foto) voor de winnende treffer: 3-4.

Anderlecht haalde het eenvoudig op het veld van Seraing (1-4). Voor Anderlecht scoorden Agyei, Stroeykens (2) en Stassin.

Club NXT kwalificeerde zich ten koste van Charleroi (0-2). Fofana opende score vlak voor het halfuur, in de slotfase nam Vermant alle twijfels weg. In de laatste kwartfinale ging Westerlo met de zege aan de haal op het veld van KV Kortrijk (1-2).