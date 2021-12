Nainggolan laat zich uit over de Gouden Schoen: "Niet noodzakelijk de beste die wint"

Het einde van het jaar komt eraan en dan wordt het stilaan uitkijken naar het Gala van de Gouden Schoen.

Dat doet ook Radja Nainggolan, nu hij terug in het land is. Hij denkt wel dat Charles De Ketelaere zal zijn die de trofee mee naar huis mag nemen.

Al is hij, zo liet hij eerder al blijken, geen fan van CDK. “Wat hij doet kunnen veel gewone spelers ook", zegt Nainggolan aan Sudpress. “Gezien zijn leeftijd is hij een goede speler ten opzichte van anderen. Als je echt een topper bent, moet je altijd het verschil maken. Zou hij dat doen als hij bij OH Leuven speelde?”

Nainggolan stelt zich ook veel vragen bij de verkiezing van de Gouden Schoen zelf. Die hangt vooral af van de relaties die je hebt. “Als je twintig van de stemgerechtigden kent en beïnvloedt word je vlug verkozen. Het is niet noodzakelijk de beste die wint.”