Puntenaftrek? Bondsprocureur neemt 'zaak Dompé' heel serieus

Bij het bondsparket nemen ze de melding van Zulte Waregem rond het bod van Standard op Jean-Luc Dompé heel serieus. Essevee bracht de bondsprocureur op de hoogte omdat ze het niet vinden kunnen dat hun sterkhouder werd benaderd een week voor de onderlinge confrontatie.

Om duidelijk te zijn: Standard bracht Zulte Waregem wel op de hoogte dat ze Dompé gingen benaderen en brachten ook al een laag bod uit. Bij Essevee waren ze niet gelukkig, zeker niet over de timing en ze brachten de bevoegde instanties op de hoogte. Ze dienden geen klacht in, maar de bondsprocureur vindt de zaak zelf belangrijk genoeg om een onderzoekscommissie erop te zetten.

Vandaag begint die onderzoekscommissie aan zijn taak. “Maar ik heb slechts de visie van één partij gehoord”, verduidelijkt bondsprocureur Ebe Verhaegen in HLN. “Daarom gelast ik een onderzoekscommissie, die moet uitzoeken of de andere partij - Standard - in deze een inbreuk op het bondsreglement heeft gepleegd. Omdat er een termijn van drie dagen geldt, is het schier onmogelijk om nog vóór het spelen van de wedstrijd tot conclusies te komen, dat hoeft ook niet om uiteindelijk vonnis te vellen."

"Als, en ik druk op de voorwaardelijke wijs, áls wij een inbreuk op het bondsreglement zouden vaststellen, dan valt dit onder de kwalificatie “wedstrijdvervalsing” en riskeert Standard de straffen die daarover in het bondsreglement zijn geformuleerd, gaande van een boete tot puntenaftrek. Degradatie, de zwaarst mogelijke straf, geldt enkel voor veel zwaarwichtiger feiten.”