Jean-Luc Dompé reageert op interesse Standard: "Geflatteerd, ik heb er nog veel vrienden"

Standard is naarstig op zoek naar versterkingen tijdens de komende wintermercato. Daarbij kwamen de Rouches onder meer uit bij Jean-Luc Dompé, een van de lichtpunten in het elftal van Zulte Waregem dit seizoen.

Standard deed zelfs al een bod op de 26-jarige Fransman. Iets wat matig geapprecieerd werd door Essevee. Zij dienden prompt klacht in bij het Bondsparket voor oneerlijke concurrentie. Komende zondag speelt Standard immers tegen Zulte Waregem, twee ploegen die terug te vinden zijn in de onderste regionen van het klassement.

Jean-Luc Dompé, dit seizoen al goed voor twee goals en elf assists, reageerde bij de RTBF op de interesse. "Persoonlijk was ik niet op de hoogte van de interesse van Standard, ik vernam het vandaag uit de media. Het is eerst aan de clubs om eruit te geraken. Ik kende mooie jaren bij Standard, maar heb nergens spijt van."

"Op sportief vlak liep het bij de Rouches niet zoals ik wilde, maar ik hield veel vrienden over aan mijn passage op Sclessin. Het is een schitterende club met fantastische supporters. Ja, ik ben geflatteerd door de interesse, want het betekent dat ik op een hoog niveau aan het spelen ben."