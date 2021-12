Top&Flop Anderlecht, Genk, Zulte Waregem, OHL en Cercle vs Beerschot, Lang en Luikse malaise

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Anderlecht & Genk swingen Of Beerschot en Oostende nu echt graadmeters zijn? Dat is nog een andere vraag. Maar het moet gezegd: Anderlecht en Genk zijn opnieuw springlevend. Bij paars-wit is de kop eraf voor Verschaeren, terwijl ook Zirkzee en Raman het doel wisten staan en Gomez met geweldige passen strooide, terwijl ook het middenveld van Genk begint te draaien - met Ito ook in een glansrol op de flank. Cercle ploeg van't stad Cercle ploeg van't stad Cercle Brugge pakte de voorbije weken onder zijn nieuwe coach 12 op 15. Doe er ook nog de afsluitende zege van Yves Vanderhaeghe bij en je komt op een knappe reeks terecht. Enkel tegen Union werd verloren, tegen Club Brugge toonde de Vereniging zich met goed voetbal en hoge druk tot de ploeg van't stad. Wie had dat nog gedacht twee maanden geleden. © photonews OH Leuven & Essevee leven op hoop Nog ploegen die aan een goede reeks bezig zijn? OH Leuven en Zulte Waregem. De Leuvenaars deden het met draaischijf Mercier opnieuw prima, deze keer op bezoek bij Charleroi. En Essevee wist met een knappe zege Standard nog wat dieper in de put te duwen. Zinho Gano bezorgde Simons & De fauw een knappe 6 op 6. FLOP Luikse malaise Luikse malaise Als Seraing zich nog wil redden dit seizoen, dan kijkt het in de huidige vorm van de diverse ploegen misschien maar het beste naar ... Standard. Het is ver gekomen. Bij Seraing werd de coach de laan uitgestuurd, bij de Rouches ligt coach Elsner ondertussen ook alweer onder vuur. Mooie liedjes duren soms te lang Noa Lang heeft het helemaal verkorven, zelfs bij de eigen fans. Zijn gedrag in de Brugse derby liet dan ook te wensen over. Het was een hele wedstrijd hengelen naar een uitsluiting met dom gedrag en na het laatste fluitsignaal kreeg hij wat hij wilde. Frustrerend. Beerschot 0-7 verliezen in eigen huis, dat komt hard aan. De kloof met de tegenstand is bijzonder groot en ook het geloof lijkt weg. Doelman Mike Vanhamel pakte letterlijk geen bal, de verdediging stond te schutteren en aanvallend speelden De Mannekes niet klaar. Dat de spelers zelf Holzhauser in de verdediging neer hadden gezet - met alle gevolgen van doen - doet ook wenkbrauwen fronsen.