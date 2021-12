Voormalig doelman van Anderlecht en Antwerp doet er nog een jaartje bij

Binnen een kleine maand wordt hij 35 jaar, maar Nicaise Kudimbana weet van geen ophouden.

Nicaise Kudimbana kwam in het verleden uit voor een resem Belgische clubs. Zijn jeugdopleiding kreeg bij bij Union en nadien vertrok hij naar Anderlecht. Daar kon hij nooit aanspraak maken op een basisplaats en ging hij op huurbasis naar Cercle Brugge en KV Oostende. In de zomer van 2015 vertrok de doelman naar Antwerp waar hij een basisplaats kon opeisen. In de winter van 2017 werd hij opgeroepen om deel te nemen aan de Afrika Cup en verloor hierdoor zijn basisplaats bij Antwerp. Met zijn vervanger Kevin Debathy promoveerde Antwerp uiteindelijk naar de Jupiler Pro League.

Nadien vertrok Kudimbana naar Union en volgden er nog avonturen bij Walhain en Roeselare. Tot slot streek hij vorig seizoen neer bij Winkel Sport in 1ste nationale. Daar stond hij dit seizoen al 13 keer tussen de palen en kon het driemaal de 0 houden.

De voormalig Congolees international (9 caps) verlengde zijn contract met één seizoen waardoor hij ook nog volgend seizoen tussen de palen zal staan bij Winkel Sport.