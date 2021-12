Nieuwe voorzitter? 'Pro League gaat voor een heel speciaal plan in het nieuwe jaar'

De Jupiler Pro League zit sinds het vertrek van Peter Croonen zonder voorzitter. Waar blijft de opvolger?

Binnen de Pro League is stilaan duidelijk dat er niet meteen een opvolger zal zijn voor Peter Croonen. Wie het precies zou moeten worden (iemand van binnen een club of een onafhankelijk persoon) is niet duidelijk.

En dus willen ze volgens Het Nieuwsblad nu eerst focussen op de inhoud, in plaats van een nieuwe voorzitter te zoeken.

Vincent Mannaert van Club Brugge en Wouter Vandenhaute van Anderlecht zouden met een speciaal mandaat een aantal belangrijke dossiers moeten opvolgen.