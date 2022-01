Philippe Clement krijgt al een moeilijke opdracht bij AS Monaco

De spelers van AS Monaco zijn verbaasd door het ontslag van Niko Kovac. Ze leggen de schuld bij iemand anders binnen de club. Indien Philippe Clement trainer wordt van AS Monaco begint hij al met de moeilijk opdracht om de spelersgroep terug in dezelfde richting te krijgen.

L'Équipe meldt dat de spelers vinden dat Kovac meer tijd had verdiend om alles weer op de rails te krijgen bij de club. Het clubbestuur meldde na het ontslag van de trainer dat de link met de spelersgroep er niet meer was, maar volgens L'Équipe was dit volgens de spelers absoluut niet het geval. Na zijn ontslag nam Kovac de tijd om van iedere speler persoonlijk afscheid te nemen. De spelers leggen de schuld van het ontslag bij sportief directeur Paul Mitchell, die het team niet genoeg versterkt zou hebben in de zomerse transferperiode. Een 'bron uit de kleedkamer' heeft in gesprek met L'Équipe laten weten dat het afscheid van Kovac 'erg stijlvol' was. Philippe Clement wordt getipt als de grootste favoriet op Kovac op te volgen bij AS Monaco. Hij krijgt zo direct de moeilijke opdracht op een positieve sfeer te creëren in de kleedkamer.