"Vertrek Clement hoeft geen ramp te zijn": Analist ziet voorstel Monaco op 'ideale moment' komen

Philippe Clement wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe coach van AS Monaco. Na 127 wedstrijden op de Brugse bank houdt Clement het voor bekeken in het Jan Breydelstadion.

In HLN laat Marc Degryse zijn licht schijnen op het (nakende) vertrek van Philippe Clement. De analist geeft aan dat het vertrek van Clement op het ideale moment komt. "De voorbije maanden voelde je dat er spanningen waren. Uit respect voor zijn werk heeft het bestuur Clement in november niet willen ontslaan. Dit voorstel van Monaco is dan ook perfect getimed", aldus Degryse.

"Voor Club Brugge hoeft het vertrek geen ramp te zijn. Ze hebben zelf al vaak aangegeven dat de structuur het voornaamste is. Hoe dan ook komt de nieuwe coach in een gespreid bedje terecht. De spelersgroep is goed genoeg om kampioen te worden en kent de competitie. Het is aan de coach om op korte termijn zijn accenten te leggen", besluit Degryse.