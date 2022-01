📷 IN BEELD: Alfred Schreuder leidt zijn eerste training als trainer van Club Brugge

Het tijdperk Alfred Schreuder is nu echt begonnen bij Club Brugge. De nieuwe Nederlandse trainer, bij Club de opvolger van de naar Monaco vertrokken Philippe Clement, heeft op stage in Marbella zijn eerste training geleid bij blauw-zwart en daar zijn ook beelden van.

Het is snel gegaan voor Alfred Schreuder: de overeenkomst was nog maar net in kannen en kruiken of hij moest reeds naar Marbella om daar de spelers en stafleden te vervoegen op stage. Deze ochtend stond hij ook voor het eerst op het veld om een training te leiden.

Op beelden is te zien hoe de nieuwe T1 van Club Brugge al wat korte gesprekken voerde. Onder meer met Rik De Mil, die hem ongetwijfeld heel wat informatie over de spelers kan verschaffen. En ook met aanvoerder Ruud Vormer, die zelf een moeilijke periode onder Clement achter de rug heeft.

Aan Schreuder om de Brugse spelersgroep klaar te stomen voor de eerstvolgende competitiewedstrijd, op 15 januari tegen Sint-Truiden. De eerste wedstrijden onder zijn leiding worden de oefenmatchen tegen Karlsruhe en Feyenoord.