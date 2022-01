Top&Flop Overzicht 2021: Union, Mechelen en De Ketelaere vs Supportersgeweld, Beerschot en het broze trainersvak

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. Bij het begin van het nieuwe jaar blikken we even terug op de voorbije jaargang.

TOP L'Union fait la force Beste ploeg van het jaar? Ongetwijfeld Union Saint-Gilloise. Het werd makkelijk kampioen in 1B en doet het ook in 1A prima. De kloof met de ploegen onder de Brusselaars is vrij groot om januari te zijn, benieuwd hoelang ze het kunnen volhouden. In elke linie staat er in ieder geval wel iets. KV Mechelen Nog in de top-3 binnen België samen met Union en kampioen Club Brugge qua behaalde punten in 2021? KV Mechelen. © photonews Met dank aan een prima reeks einde vorig seizoen, een leuke play-off 2 en een goed seizoen dit jaar. Nikola Storm (21 goals, 6 assists) is het toonbeeld van efficiëntie. Charles De Ketelaere Het was een bijzonder jaar voor Club Brugge, dat uiteindelijk toch nog de titel pakte en dit seizoen op een tweede plaats staat voorlopig. In de Champions League werd tot twee keer toe gestunt in een absolute groep des doods, Charles De Ketelaere was het toonbeeld van de doorbraak van 2021. FLOP Supportersgeweld Supportersgeweld Opvallend toch hoe 2021 opnieuw een jaar werd waarbij het extrasportieve steeds meer een rol ging opeisen. Waar je had verwacht dat de fans blij zouden zijn na moeilijke coronatijden hun ploeg opnieuw te kunnen gaan bekijken, kwam je bedrogen uit. Racisme, xenofobie, antisemitisme, domheid, geweld, ... Nooit was er meer van in deze eeuw. Broos trainersvak Ook in 2021 vlogen er weer bij zowat alle staartploegen en/of ploegen die het minder deden dan verwacht coaches de laan uit. © photonews Wouter Vrancken is met 3,5 jaar Mechelen de absolute ancien binnen het JPL-landschap, dat zegt alles over de vluchtigheid van het trainersvak. Beerschot Wat een vreselijk jaar voor Beerschot. Vorig jaar met nieuwjaar nog aan het meespelen voor play-off 1, dit jaar troosteloos laatste. 28 punten gepakt dit jaar in 36 wedstrijden, daarmee sta je ook in de rangschikking van het jaar troosteloos laatste.