Alarmfase rood: coronavirus waart rond als nooit tevoren in Jupiler Pro League

Het coronavirus is volop aan een opmars bezig bij de Belgische clubs uit de Jupiler Pro League, zoveel is duidelijk.

Eupen, Antwerp, Gent, Zulte Waregem, Club Brugge, ... Bijna elke ploeg wordt momenteel zwaar getroffen door een uitbraak van het coronavirus.

(Meer dan) 50 gevallen

In totaal zijn er volgens Het Nieuwsblad al 50 of meer positieve gevallen bekend de laatste weken. En dat op nauwelijks 500 spelers in totaal.

Zo'n tien percent is dus besmet. Het gevolg van kerstfeestjes of dicht bij elkaar hokken tijdens en na voetbalwedstrijden?