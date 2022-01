Assistenkoning Jupiler Pro League laat zich duidelijk uit over transfer

Ook dit seizoen is Xavier Mercier belangrijk voor OH Leuven. Met 11 assists is hij de beste van de hele competitie momenteel.

Ook in 2022 wil Xavier Mercier voor assists zorgen en wel degelijk voor OH Leuven, want de 32-jarige speler is niet van plan (snel) te vertrekken aan Den Dreef.

Doelstelling

"Of Leuven mijn eindstation wordt? Het is inderdaad zo dat ik hier heel gelukkig ben. Ik doe sowieso het seizoen uit bij OH Leuven en hoop nog lang te blijven", klinkt het bij de kapitein van de Leuvenaars op de clubwebstek.

"Onze doelstelling? Play-off 2 halen wordt moeilijk, maar we moeten erin geloven en we hebben er de groep voor. We moeten naar boven blijven kijken. Beter doen dan vorig seizoen zou al goed zijn."