Gespot: na onder meer Antwerp, Gent en Standard wordt hij nu bondscoach van zijn land

Hij was al eventjes jobloos, maar 2022 begint nu met goed nieuws voor een gewezen coach in de Jupiler Pro League.

László Bölöni (68) is in eigen land gespot, waar hij een contract gaat tekenen bij de Roemeense voetbalbond als nieuwe bondscoach.

Dat zat al enkele dagen in de pijplijn, maar nu is het ook effectief zover gekomen. Hij was zonder job na een periode bij Panathinaikos.

De voorbije jaren was hij in België coach van Standard, Antwerp en in 2020 nog AA Gent. Een dikke twintig jaar geleden was hij ook al een jaar bondscoach van Roemenië.