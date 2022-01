OFFICIEEL: Belgische middenvelder wordt voor de derde keer uitgeleend aan FC Volendam

Bij FC Volendam zijn ze wel tevreden over de prestaties van Francesco Antonucci. De Nederlandse tweedeklasser zal onze jonge landgenoot namelijk al voor de derde keer huren. Deze keer wordt hij gehuurd van Feyenoord.

Francesco Antonucci werd in het seizoen 2019-2020 door AS Monaco uitgeleend aan FC Volendam. Zijn goede prestaties leverde Antonucci een transfer naar Feyenoord op, maar de aanvallende middenvelder kwam nog niet in actie in de Eredivisie.

Vorig seizoen werd hij namelijk opnieuw uitgeleend aan FC Volendam en ook nu is het niet anders. De Nederlandse tweedeklasser heeft deze ochtend laten weten dat Antonucci voor de derde keer wordt gehuurd. Bij promotie naar de Eredivisie zal Antonucci meteen ook een seizoen langer blijven.