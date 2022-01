Ritchie De Laet beseft dat plaatsjes in Champions play-off erg duur zijn: "Met zes ploegen voor drie plaatsen"

Het beloven spannende weken te worden in de bovenste regionen van de Jupiler Pro League. Koploper Union lijkt nu al zeker van een plekje in de felbegeerde top vier. Dat impliceert meteen ook dat enkele topclubs naast de champions play offs zullen grijpen.

Antwerp-aanvoerder Ritchie De Laet beseft als geen ander dat de plaatsjes in de top vier enorm duur zijn. Antwerp staat op dit moment op de vierde plaats, maar telt amper drie punten meer dan de Buffalo's. "AA Gent komt eraan na een sterke reeks en ook Anderlecht heeft de knop omgedraaid. Het is dus niet zo dat we alleen maar naar Club Brugge moeten kijken."

"Ik zie Union de top vier niet meer ontglippen, dus ik denk dat we met zes teams zullen strijden voor drie plaatsen", aldus De Laet in GvA.

Op de volgende speeldag kan Antwerp concurrent Charleroi op acht punten zetten. Dat moet de Great Old wel zonder zijn aanvoerder doen. "Ik pakte bewust een gele kaart tegen Genk om geschorst te zijn tegen Kortrijk en met een propere lei aan 2022 te kunnen beginnen." De partij tegen Kortrijk werd door een corona-uitbraak uitgesteld, waardoor De Laet volgende week zondag geschorst is. "Nu zal ik meer dan een maand geen officiële wedstrijd in de benen hebben", besluit De Laet.