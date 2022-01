Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Kabasele - Mardochee Nzita - Vojvoda

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 06/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kabasele - Mardochee Nzita - Vojvoda

Staat ex-Rouche voor prestigieuze transfer naar AS Roma?

Mergim Vojvoda heeft zich bij Torino ontpopt als titularis. De Kosovaar zou tijdens deze wintermercato een prestigieuze transfer kunnen maken in de Serie A. (Lees meer)

Christian Kabasele op weg naar de Serie A?

Christian Kabasele komt dit seizoen nauwelijks aan de bak bij Watford. De Rode Duivel zoekt tijdens deze wintermercato een oplossing, die mogelijk gevonden wordt in Italië. (Lees meer)

21-jarig jeugdproduct Anderlecht lijkt op weg naar de Ligue 2

Mardochee Nzita (21) vertrok in de zomer van 2019 bij de beloften van Anderlecht, waar hij geen uitzicht had op een plekje in de A-kern. Bij Pescara, in de Italiaanse tweede klasse, timmerde de Belg met Congolese roots aan zijn carrière. (Lees meer)