Christian Kabasele op weg naar de Serie A?

Christian Kabasele komt dit seizoen nauwelijks aan de bak bij Watford. De Rode Duivel zoekt tijdens deze wintermercato een oplossing, die mogelijk gevonden wordt in Italië.

Christian Kabasele (30) kwam dit seizoen amper vier keer in actie voor Watford, nummer zeventien in de Premier League. Om in aanmerking te komen voor een WK-selectie, moet de Rode Duivel dringend een oplossing vinden.

Volgens Sportitalia zou de reddingsboei vanuit Italië kunnen komen. Zo zou Udinese Kabasele maar wat graag inlijven om Samir te vervangen, die de omgekeerde beweging maakt. Volgens onze informatie hoopt Kabasele echter op een andere oplossing.

Kabasele vertrok in 2016 voor net geen zeven miljoen euro van Racing Genk naar Watford. Bij de Londenaars ligt de centrale verdediger nog tot medio 2024 onder contract.