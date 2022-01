Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Origi - Castro-Montes

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Origi - Castro-Montes

Divock Origi wil liefst in de Premier League blijven

De entourage van Divock Origi is door verschillende geïnteresseerde clubs benaderd voor een transfer in januari. De aanvaller van Liverpool is meestal bankzitter, maar wordt enorm gewaardeerd door Jürgen Klopp. (Lees meer)

Alessio Castro-Montes wil niet naar Genoa

Bij Gent moet Alessio Castro-Montes momenteel Matisse Samoise voor zich dulden. Hij ligt blijkbaar ook niet in de bovenste schuif bij Hein Vanhaezebrouck, maar toch laat hij deze winter een transfer aan zich voorbijgaan. (Lees meer)