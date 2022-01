Fellaini wint voor tweede jaar op rij Chinese beker met Shandong Luneng

Marouane Fellaini mag opnieuw een trofee bij in zijn prijzenkast zetten.

Voor het tweede jaar op rij heeft Shandong Luneng namelijk de Chinese beker gewonnen. In de finale tegen Shanghai Port (de ploeg van coach Ivan Leko) wonnen Fellaini en Co met 1-0. Het doepunt van centrale verdediger Jadson viel pas in de 82e minuut.

Shandong Luneng heeft alvast de goede vorm te pakken. In de competitie staan ze na 14 speeldagen aan de leiding met 33 punten, 3 punten meer dan Guangzhou Evergrande.