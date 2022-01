🎥 Antwerp sluit stage af met onderling oefenduel, twee spelers bleven aan de kant

Maandag werkte Antwerp op oefenstage in Portugal een onderling oefenduel af. Op dinsdag keert de Great Old, dat momenteel op plaats vier staat in de Jupiler Pro League, huiswaarts.

Het oefenduel eindigde op een 2-0, na doelpunten van Pieter Gerkens en Michael Frey. In het winnende kamp speelden onder meer Nainggolan, Vines, Miyoshi, Bataille en Butez mee. Pieter & Mike. Doelpuntenmakers in de onderlinge oefenwedstrijd! ⚽🎯#RAFC #MidSeason🇵🇹 pic.twitter.com/IbXykmy6JK — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 10, 2022 Viktor Fischer en Faris Haroun ondervonden lichte hinder en lieten de oefenwedstrijd aan zich voorbijgaan. Dinsdag keert Antwerp huiswaarts, zondag ontvangt de Great Old Charleroi.