Ook geen amateurvoetbal in Nederland: "Hopen op versoepelingen"

Ook in Nederland wordt er dit weekend niet gespeeld in de amateurreeksen. Door de huidige situatie heeft de KNVB besloten om het amateurvoetbal op te schorten tot 21 januari.

“Achter de schermen zijn we bezig met verschillende scenario's voor het vervolg van de competitie”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. “Afhankelijk van de nieuwe maatregelen informeren we alle verenigingen zo volledig mogelijk hoe dat gaat verlopen. We hopen natuurlijk dat het kabinet de huidige beperkingen voor de sport gaat versoepelen. Sporten is essentieel voor een goede gezondheid en zou als essentiële sector meer mogelijkheden moeten krijgen dan nu. Op dit moment kunnen 1,2 miljoen amateurvoetballers amper sporten en zitten vooral thuis”