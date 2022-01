Brian Priske is duidelijk: "Daar steken we geen energie meer in"

Royal Antwerp FC is nog op één front actief. Alles staat op de Jupiler Pro League, zo weet trainer Brian Priske ook.

Na de uitschakeling in Europa en in de Croky Cup moet Royal Antwerp FC zich helemaal laten gelden in de vaderlandse competitie.

“Iedereen kent elkaar en iedereen weet wat de technische staf verlangt. Daarom zei ik ook op de eerste stagedag tegen mijn groep: Er gelden geen excuses meer. Spelers hoeven bovendien geen energie meer te steken in bijvoorbeeld het zoeken naar een geschikte flat. De komende vijf maanden telt alléén presteren. Dat verhoogt de druk op mij en op de spelers”, zegt Priske aan Het Nieuwsblad.

Dat is voorlopig wel nog zonder enige vorm van versterking. “Ik hou rekening met versterking, maar over het algemeen ben ik tevreden met de kern. Ik zie genoeg potentieel, want niet alle spelers toonden al voor de volle honderd procent hun kunnen. Als er niemand meer bijkomt, weet ik dat we genoeg kwaliteit in huis hebben om de top vier te halen. De Champions Play-offs is ons eerste doel. Als dat lukt, weet je maar nooit.”