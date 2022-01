'Lamkel Zé verbreekt overeenkomst met Slovaakse ploeg'

Didier Lamkel Zé zit opnieuw zonder club. Het enfant terrible van Antwerp verbrak zijn overeenkomst met DAC in Slovakije.

Didier Lamkel Zé werd sinds de zomer door Royal Antwerp FC verhuurd aan het Slovaakse DAC. Volgens David Van den Broeck van Gazet van Antwerpen verbrak hij er in onderling overleg zijn overeenkomst.

In 2018 tekende Lamkel Zé tot midden 2022 een contract voor vier jaar. Normaal keert hij voor dat laatste half jaar terug naar The Great Old.

Daar is de Kameroener echter niet langer welkom na tal van incidenten. Er moet deze maand dan ook een nieuwe uitleenbeurt of een definitieve transfer gezocht worden.