Parket bevestigt: 57 personen voor rechtbank in zaak Propere Handen, tientallen enkel fiscaal beboet

Het federaal parket wil 57 mensen vervolgen in de zaak Propere Handen. Daar zitten enkele stevige kleppers bij.

Het nieuws wordt gebracht door Het Nieuwsblad en is ondertussen bevestigd door het federaal parket. Bij de personen die vervolgd worden ook Club-voorzitter Bart Verhaeghe, manager Vincent Mannaert, AA-Gent manager Michel Louwagie en Standard-voorzitter Bruno Venanzi. Ook ex-bestuurders zoal Patrick Janssens (Genk), François De Keersmaeker en Steven Martens van de voetbalbond zijn in verdenking gesteld.

Het gaat om actieve bestuursleden van zes eersteklasseclubs: Club Brugge, AA Gent, Charleroi, Racing Genk, KV Kortrijk en Standard. Ook ex-bestuurders van Anderlecht, Racing Genk, KV Mechelen, KV Oostende, Oud-Heverlee Leuven en Waasland-Beveren zijn in verdenking gesteld, net als enkele bestuurders van de voetbalbond en de Pro League.

Op een of andere manier hadden ze allemaal banden met de praktijken van Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Bayat is een van de 57 personen die vervolgd worden. Veljkovic wordt niet vervolgd. Hij sloot een deal als spijtoptant. Ook scheidsrechters Sebastien Delferière en Bart Vertenten zijn bij de beschuldigden.

Naast de 57 personen die voor de rechtbank moeten komen worden nog tientallen mensen enkel fiscaal vervolgd. Het gaat om spelers en trainers die een deel van de vergoeding in het zwart lieten uitbetalen. Of de 57 personen effectief allemaal voor de rechtbank zullen komen, is nog maar zeer de vraag. Wellicht zal er met velen een vorm van minnelijke schikking gevonden worden.