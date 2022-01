Kortrijk had vrijdag liever niet gespeeld, maar stemde wel tegen reglement: "Is het ook niet absurd dat een trainer niet meetelt?"

KV Kortrijk had de match tegen AA Gent vrijdag liever niet gespeeld, maar ze voldeden niet aan de vereisten van het nieuwe reglement om een match uit te stellen. Dat reglement vinden ze in het Guldensporenstadion trouwens maar niks.

"Eigenlijk betekent dat de facto dat er geen wedstrijden uitgesteld worden. Wij zitten nu in een ergere situatie dan toen Antwerp tegen ons uitstel bekwam, hoewel het toenmalige reglement dat niet toeliet. Maar ons principe is: wij houden ons aan het reglement", aldus algemeen directeur Mathias Leterme in KVW.

Ze stemden er dan ook tegen op de vergadering van de Pro League. “We stemden tegen de manier waarop het georganiseerd wordt, met testen die niet meer door een erkend bureau moeten gebeuren maar door de clubs zelf. Is het ook niet absurd dat een trainer niet meetelt in de positieve gevallen? Heeft een trainer niet minstens evenveel impact als een speler die 30 procent speelde?”

Kortrijk gaat ook verdere stappen ondernemen tegen de uitgestelde match tegen Antwerp. “De disciplinaire raad voor het profvoetbal heeft onze klacht onontvankelijk verklaard omdat er zowaar geen verhaal mogelijk is tegen een beslissing van de kalendermanager. Nu zijn we van plan om naar het BAS te stappen.”