Onze "Man van de Match": Michael Frey vindt opnieuw de weg naar het doel en zit dit seizoen al aan 17 doelpunten

Michael Frey is helemaal terug. De Zwitser stond opnieuw in de basis tegen Charleroi en hij kon de netten twee keer laten trillen. Daardoor zit de aanvaller nu al aan 17 doelpunten in de Jupiler Pro League.

Het was al van 28 november (tegen KV Oostende) geleden dat Michael Frey nog eens voor Antwerp kon scoren in de Jupiler Pro League. De aanvaller leek wat vertrouwen en efficiëntie te missen de laatste weken, maar daar was vandaag weinig van te merken tegen Charleroi.

Frey speelde namelijk zeer gretig en na een kwartier had de Zwitser zichzelf al twee keer op het scorebord gezet. Eerst kopte hij een perfecte voorzet van Balikwisha onhoudbaar binnen en even later had hij een goede pass van Benson maar binnen te duwen.

Een goede prestatie dus van Frey, die voor de rest ook een meer dan behoorlijke wedstrijd speelde. De sterke spits doet door deze twee doelpunten opnieuw volop mee voor de titel van topschutter dit seizoen en is vandaag alvast onze "Man van de Match".