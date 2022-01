Deschacht neemt verdediging Gomez op zich: "Ik vind hem indrukwekkend goed"

De fout van Sergio Gomez in de match tegen Standard kostte Anderlecht twee punten. Maar Olivier Deschacht neemt zijn verdediging op zich.

Het balverlies van de linksachter leidde de gelijkmaker in. “Maar je kan hem weinig verwijten”, aldus Deschacht in Het Nieuwsblad. “Hij zag zijn tegenstander gewoon niet komen. Dat overkomt ervaren spelers ook. Hopelijk kruipt het niet in zijn kopje, want hij speelde tot nu toe op een wolk."

Deschacht is trouwens fan. "Ik vind hem indrukwekkend goed. Elke pass komt aan en hij past perfect in het systeem-Kompany. Er is een ongelooflijk grote markt voor dat soort backs met een goeie voorzet. Hij is veel geld waard en ik zie hem ver geraken in de toekomst. Hij heeft wel geluk dat Hoedt het goed opvangt als hij opschuift, want dat is nodig.”