Niet iedereen smaakt commentaar van Bas Dost: "Ik vind zulke communicatie net respectloos en laag-bij-de-gronds"

Nieuwe trainers, nieuwe wetten. Alfred Schreuder heeft Bas Dost in zijn eerste officiële wedstrijd als coach van Club Brugge een basisplaats gegeven. De Nederlander bedankte met een doelpuntje een goeie prestatie. Al vond analist René Vandereycken zijn commentaar achteraf wel ongepast.

Vandereycken had het moeilijk met hoe hij naar Philippe Clement uithaalde. “Bas Dost zei dat hij opnieuw respect krijgt onder Alfred Schreuder, maar dat hij er verder niet over wilde uitweiden. Het is een manier om te zeggen wat je zogezegd niet wil zeggen. Als je écht niets wil zeggen over de oude­ trainer, impliceer dan ook niets. Dost beschuldigde Clement er duidelijk van dat hij geen respect toonde. Als je dan toch A zegt, zeg ook B", klinkt het bij de analist in Het Nieuwsblad.

"Op welke manier en op welke momenten toonde Clement geen respect? We hebben er het raden naar. Ik vind zulke communicatie net respectloos en laag-bij-de-gronds. Clement kan er beter niet op ingaan, maar gezien de prestaties van Dost de jongste maanden zou het niet moeilijk zijn om de spits op zijn plaats te zetten mocht hij dat willen."