Bongonda geeft Rode Duivel-droom op en gaat met DR Congo op stage

De voorbije seizoenen klopte Théo Bongonda meermaals op de deur van de Rode Duivels. Roberto Martinez haalde de dribbelkont van Racing Genk echter nooit bij de selectie. Op zijn 26ste lijkt Bongonda voorgoed een kruis te maken over de Belgische nationale ploeg.

Het Belang van Limburg en HLN melden immers dat maandag op stage vertrekt met DR Congo, dat al veel langer aan zijn mouwen trok.

Théo Bongonda, die voor de Belgische U19 en beloften voetbalde, moet een extra troefkaart worden voor DR Congo in de strijd om een kwalificatieticket voor WK van Qatar. DR Congo botst in de barrages op een van de volgende landen: Algerije, Nigeria, Senegal, Marokko of Tunesië.

Ook dit seizoen is Théo Bongonda vaste waarde bij Racing Genk. In 28 officiële wedstrijden was de ex-speler van onder meer Zulte Waregem goed voor acht doelpunten en vijf assists.