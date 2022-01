STVV wil zich niet voor derde keer laten ringeloren door Seraing dit seizoen: "Dan kan alles veranderen"

STVV neemt het zaterdag op tegen Seraing in een belangrijk duel om afstand te nemen van de onderste regionen van het klassement. Al zijn de Truienaars wel op hun hoede.

Dit seizoen nam Sint-Truiden het namelijk al twee keer op tegen Seraing en twee keer keerden de Kanaries met lege handen terug naar Limburg. In de competitie werd het 2-0 voor Les Métallos terwijl in de beker verloren werd na 3-2 in de verlengingen.

"Nu spelen we op ons eigen veld en dat kan het verschil maken, ik denk dat we deze wedstrijd moeten winnen", klinkt het bij assistent Sil Rouvrois. Na de 0 op 18 van Seraing is het vertrouwen groot om te winnen van de Luikse club.

"Ik denk dat de stilstaande fases zeer belangrijk kunnen zijn morgen, beide ploegen hebben punten nodig. Het zal een grote strijd worden. Jammer genoeg nog altijd achter gesloten deuren want het publiek kan echt een impact maken. In belangrijke wedstrijden pushen ze ons, maar we zullen ons 100% geven voor de mensen die thuis zitten te kijken", besluit Rouvrois.