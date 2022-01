Tajon Buchanan heel positief over Noa Lang: "Soort speler waar ik van hou"

Aanwinst Tajon Buchanan stond afgelopen week tegen STVV meteen in de basiself bij Club Brugge.

Hij was behoorlijk tevreden over zijn eerste optreden voor blauwzwart. “Ik moet mijn teamgenoten beter begrijpen en wat de coach van mij verwacht. Het was een positieve eerste stap. Iedereen steunt me, ik kijk ernaar uit om in deze richting verder te gaan”, zegt hij aan La Dernière Heure.

De verwelkoming bij Club Brugge is positief verlopen. “Noa Lang kwam naar me toe op de eerste dag. Hij is een geweldige speler, met een geweldige persoonlijkheid. Ik zit ook naast hem in de kleedkamer.”

Al zijn de twee wel min of meer dezelfde soort spelers. Aan Schreuder om uit te maken hoe hij hen samen op het veld kan brengen. “Noa Lang is het soort speler waar ik van hou. Hij is een vleugelspeler zoals ik en hij heeft veel talent.”