Vader Vanzeir kijkt al uit naar doelpunt van zijn zoon tegen Genk: "Of hij gaat vieren?"

Racing Genk wordt voor Dante Vanzeir een bijzondere wedstrijd. Hopelijk gaat dat nu met een doelpuntje.

Dat Dante Vanzeir tegen Racing Genk wil scoren, dat is een understatement. De herinneringen aan Genk zijn niet positief, maar ook niet vol woede. “Na z’n uitleenbeurt aan Mechelen werd hij naar de Genkse C-kern gestuurd, met Covid als excuus. Dat was hard, een beetje respectloos zelfs”, zegt vader Michel Vanzeir aan HLN.

“Toen hij dan definitief weg mocht, wou ik ook alle banden met Genk doorknippen. Niet dat Genk moeilijk deed in die onderhandelingen hoor, Dante is niet met een kwaad gevoel vertrokken.”

Bij Union speelt hij de pannen van het dak. “Ze zullen bij Genk wel even gevloekt hebben. Als Genk van íets spijt heeft, is het volgens mij eerder van het financiële dan het sportieve. ‘t Is nog afwachten of Dante z’n marktwaarde nu kan waarmaken, maar die prijs is toch al enorm gestegen sinds hij bij Genk is vertrokken.”

Tegen Genk scoren lukte niet in de heenmatch, nu moet het wel lukken. “Of hij gaat vieren? Dat denk ik wel. Hij zal nooit vergeten wat Genk voor hem gedaan heeft, maar als volwassene koos hij een ander pad. Hij heeft geen revanchegevoelens, maar hij wil diegenen die niet in hem geloofden toch lik op stuk geven denk ik. Da’s zijn karakter, hij puurt daar kracht uit.”