BV en Beerschotsupporter is duidelijk: "Wij gaan niet degraderen" en "Antwerp mag titel pakken"

De twee Antwerpse ploegen beleven de uitersten van het klassement. Sven De Ridder gunt beide ploegen hun droom van het moment.

Sven De Ridder is Beerschotsupporter en blijft geloven in een goede afloop. “Wij gaan niet degraderen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Alleen durf ik dat nog niet hardop uit te spreken. Na de zege tegen OHL hebben spelers en supporters wel moed geschept.”

“En dan kan het op het Kiel soms snel gaan. Tot het mathematisch onmogelijk is, blijf ik er sowieso in geloven. Anders ben je geen supporter meer.”

Hij gunt The Great Old zelfs hun ambitie waar te maken en de titel te pakken. “Dat zou toch schoon zijn. Voor de voetbalstad Antwerpen heb ik niet liever dan dat er een Antwerpse ploeg bovenaan meedoet. Allez, liefst van al twee Antwerpse ploegen. Nu wordt het boven- en onderaan spannend, maar als wij in eerste blijven, dan mag Antwerp van mij de titel pakken.”