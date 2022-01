Dominik Thalhammer maakt indruk met Cercle Brugge: "Spelers overtuigen waaróm ze moeten pressen"

Het ontslag van Yves Vanderhaeghe en de aanstelling van Dominik Thalhammer bij Cercle Brugge deden heel wat stof opwaaien. Maar kijk, twee maanden later wordt de Oostenrijker geprezen voor het leuke en intense voetbal dat hij zijn ploeg laat spelen. Voetbal dat bovendien punten oplevert.

Cercle Brugge is aan een straffe reeks bezig. De Vereniging pakte liefst 21 op 24 en gaat woensdagavond op bezoek in het Lotto Park. Dominik Thalhammer had niet veel tijd nodig om zijn intense speelstijl, met veel pressing en sprints, te implementeren bij Cerlce Brugge. "Er stond al een idee, wij hebben voortgewerkt op de details. Het zou een slecht idee zijn om meteen alles te veranderen", vertelt Thalhammer in Het Nieuwsblad.

"Het is cruciaal om spelers te overtuigen waarom ze in bepaalde omstandigheden moeten sprinten of pressen. Alle coaches zeggen wát spelers moeten doen. Goeie coaches zeggen ook hóe ze dat moeten doen. Het zijn de beste coaches, genre Klopp of Guardiola, die zeggen waarom spelers iets moeten doen."

"Als je vijf minuten een rondo speelt, kan je geen intensiteit houden. Wij doen oefeningen slechts 45 seconden, maar wel aan volle intensiteit. Dat is veel belangrijker dan de hoeveelheid training. De data inzake aantal sprints, lopen aan hoge snelheid en pressing zijn er allemaal op vooruitgegaan de voorbije tijd. Het doel blijft 36 punten halen en ons redden. We moeten durven toegeven dat we hebben overgespreseerd de laatste weken", besluit Thalhammer.