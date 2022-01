Na de prachtige reeks: "Denk niet dat ik zo'n cijfers al vaak had in carrière, maar weiger de ambities te verleggen"

Cercle Brugge klopte nu ook Zulte Waregem en heeft zo een fabelachtige reeks van 21 op 24 te strikken. En nu trekt het naar Anderlecht.

"Of dit de comeback van het jaar is? Het is in ieder geval wel mooi", aldus Hannes Van Der Bruggen bij Eleven Sports over de mooie cijfers van De Vereniging.

Keep moving

"Ik denk niet dat ik in mijn carrière al vaak 21 op 24 gehaald heb. Keep moving zou ik zeggen, we moeten zo verder doen en er van genieten."

"Twee maanden geleden stonden we nog in de onderste regionen. Ik weiger om de ambities te verleggen. Met een punt of 36 zullen we zo goed als zeker zijn van de redding."