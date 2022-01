Verliest Anderlecht nog een van zijn jonkies? 'Rechtsachter wil minuten maken'

Anderlecht moet het de komende wedstrijden stellen zonder Michael Murillo. De rechtsachter van paars-wit werd opgeroepen voor enkele interlands met Panama.

En dus wordt het de vraag wie Murillo zal vervangen als rechtsachter. Mehssatou verkaste onlangs naar KV Kortrijk. Mogelijk zet Vincent Kompany linkspoten Sergio Gomez of Bogdan Mykhaylichenko tegen hun voet. Een andere optie is om Francis Amuzu een rijtje te laten zakken. De enige overgebleven rechtsachter in de selectie is alvast Killian Sardella.

Sardella, nog altijd maar 19, brak twee seizoenen geleden door. Dit seizoen komt hij echter niet aan de bak. De rechtsachter kwam dit seizoen amper twee keer in actie. Sinds eind november behoorde hij zelfs niet meer tot de wedstrijdselectie van Vincent Kompany.

Sardella lijkt dan ook geen optie om de afwezigheid van Murillo op te vangen tegen Cercle Brugge. Zeker niet omdat volgens La Dernière Heure de entourage van Sardella werk maakt van een (tijdelijke) oplossing. Een uitleenbeurt lijkt in dit dossier een win-winsituatie te zijn.