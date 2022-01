De basis van het succes van Union? "Ze slikken amper goals omdat ze zelf iets verkeerds doen"

Union SG speelt het spelletje op zijn manier. En heeft ook die luxe. Van topclubs wordt verwacht dat ze het spel maken, maar dat interesseert de Brusselaars niet. Gert Verheyen ziet de basis van hun succes: "Ze nemen geen risico's achteraan!"

Anderlecht probeert koste wat het kost van achteruit op te bouwen. Daar doet Union niet aan mee. “Wat nekt veel teams? Zelf in de fout gaan. Daartegen zondigt Union niet. Ze slikken amper goals omdat ze zelf iets verkeerds doen: slechts vier stuks door individuele fouten. Dat is weinig in vergelijking met andere ploegen. Hoe vermijden ze dat? Door geen enkel risico te nemen. Een doeltrap wordt maar heel zelden kort genomen. Zo kwamen ze overigens ook al tot zes goals na een uittrap van Moris", vertelt Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

"Een geduldige opbouw achterin vermijden ze ook. Hun verdedigers gaan de bal niet rustig rondspelen. Ze spelen vooruit of meteen lang, om dan het duel te proberen winnen. In de opbouw achterin een bal verliezen, dat overkomt Union niet. Nochtans heeft het wel technisch goeie voetballers, maar Mazzu gebruikt die niet om balbezit te houden. Balbezit om het balbezit interesseert Union niet."