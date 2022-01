Brian Priske dient Nainggolan van antwoord: "Begrijp zijn reactie, maar hou zoiets binnenskamers"

Antwerp speelde tijdens de midweekspeeldag ondermaats tegen STVV. In de catacomben liet Radja Nainggolan zich ontvallen dat Brian Priske zijn ploeg beter niet had aangepast. "Never change a team", gevolgd door wat gevloek, klonk het bij Il Ninja.

Op zijn wekelijkse persbabbel kwam T1 Brian Priske nog even terug op de uitlatingen van Nainggolan. De Deen tilde niet al te zwaar aan de woorden van zijn vedette. "Ik heb er begrip voor dat jongens frustraties en emoties tonen vlak na een mindere wedstrijd. Ik heb overigens ook geen enkele moeite met kritiek, al heb ik liever dat zoiets binnenskamers blijft. Ach, Radja is op zich een goeie gast, dus er is zeker niets van blijven hangen." Priske verklaarde verder nog dat hij het niet eens was met Nainggolan. "Ik blijf ervan overtuigd dat je een ploeg die wint niet altijd moet behouden. In de voorbije 23 wedstrijden hebben we zelden of nooit twee keer achter elkaar met hetzelfde elftal kunnen aantreden. Weet je, we staan op de derde plaats met 44 punten, dus af en toe zal ik ook wel eens een goede keuze gemaakt hebben", knipoogde de Deen.