Butez moest even slikken toen Gheysens naar de kleedkamer kwam: "Dat maakt wel indruk als hij zich kwaad maakt"

Geen discussie meer bij Antwerp wie er tussen de palen moet staan. Daar heeft Jean Butez zijn plaats intussen wel meer dan verdiend. De doelman zag intussen ook hoe voorzitter Paul Gheysens eens zijn onvrede kwam uiten.

En dat maakte wel wat indruk, want Gheysens moeit zich eigenlijk nooit in de kleedkamer. "We zien de voorzitter eigenlijk zelden", aldus Butez in GvA. "Maar als hij zich kwaad maakt, zoals na de match tegen Sint-Truiden, dan maakt dat indruk. Hij slaagt er goed in om de juiste woorden te vinden om ons wakker te schudden."

Brian Priske is niet de man van het roepen. "De coach heeft een iets andere stijl. Dat sommige mensen denken dat hij te lief is voor ons? Nee, dat vind ik niet. Hij durft ook een speler op zijn plaats te zetten als dat nodig is. Maar het klopt wel dat hij ons vrijheid geeft. Ik hou daar wel van. Liever zo dan een trainer die negentig minuten staat te schreeuwen langs de lijn. Maar net doordat de coach ons vrijheid geeft, voelen we ons verantwoordelijk om hem niet teleur te stellen. Dat is psychologie.”