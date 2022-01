'FC Barcelona plukt bij Arsenal uitgerangeerde spits weg'

Luuk De Jong mag dan wel nog bij Barcelona speen, het bestuur is dringend op zoek naar een nieuwe spits.

En die lijkt de Spaanse topclub nu gevonden te hebben in Pierre Emerick Aubameyang. De Gabonese aanvaller is bij Arsenal helemaal uit de gratie gevallen na enkele uitspattingen naast het veld en mindere prestaties op het veld, zo werd zijn kapiteinsband al afgenomen. Arsenal zou wel willen luisteren naar een uitleenbeurt van Aubameyang.

Volgens The Athletic vormt het salaris van Aubameyang voorlopig nog wel een probleem. De 31-jarige aanvaller verdient nu iets meer dan 400.000 euro per week, net in de periode wanneer Barcelona van de zware contracten af wil is dat een stevig bedrag om op te hoesten.