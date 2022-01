Matchwinnaar is niet altijd 'man van de match': Gaëtan Coucke krijgt van ons die titel na Standard - KV Mechelen

Niet voor het eerst duiden we Gaëtan Coucke aan als 'man van de match'. Matchwinnaar voor KVM was Nikola Storm, die uit bij Standard in de 90ste minuut de 1-2 maakte. Het was dankzij de reddingen van Coucke dat KV nog in een positie zat waarin het de partij kon winnen.

In de eerste twintig minuten keek Coucke werkloos toe, maar daar zou gauw verandering in komen. Bij de eerste kans van de partij mocht de doelman van KV Mechelen zich niet laten verrassen in de korte hoek: Coucke stond pal op de poging van dichtbij van Emond. Goede positionering is alles voor een keeper. Op het halfuur moest hij dan echt uitpakken met een fraaie parade: Coucke ranselde de plaatsbal van Cafaro vanonder de lat.

Vlak voor rusten was Cafaro dan wel succesvol: bij diens volley was Coucke kansloos, zeker door de bots die het vluchtschot nog sneller tegen de netten deed gaan. Nadat Mrabti die treffer uitwiste, zocht Standard even voorbij het uur opnieuw de aanval op. Om nog enkele keren om Coucke te stuiten.

Strafste save bij kans voor Raskin

Het was wellicht zijn strafste save zondagavond: met een schitterende reflex hield hij het schot van Raskin, die van kortbij mocht aanleggen, uit zijn doelvlak. Die was in schietpositie gekomen in de zestien na knap voorbereidend werk van de dribbelvaardige Dønnum. Dankzij Coucke resulteerde dat niet in een doelpunt.

En dan was er nog eens Cafaro die zijn kans ging met een vrije trap van ver. Van op die afstand mocht die bal nooit binnen, maar het was wel verrassend dat de Fransman meteen naar doel schoot. Bovendien was het een botsende vrije trap. Coucke liet zich niet verrassen en werkte in hoekschop. In de slotfase pakte KV Mechelen dan nog de drie punten, nadat het door zijn doelman in de moeilijke momenten overeind was gehouden.