🎥 FA Cup: Chelsea heeft verlengingen nodig tegen derdeklasser Plymouth Argyle

Chelsea klopt met veel moeite derdeklasser Plymouth Argyle.

Na amper acht minuten stonden de bezoekers van Plymouth Argyle FC al op 0-1 voorsprong. Op een vrije trap werd er niet scherp verdedigd bij Chelsea en zo kon Macaulay Gillesphey de bal in doel verlengen. Het was een koud glas water in de gezichten van de Chelseavedetten, die na het doelpunt in gang schoten. Het balbezit was duidelijk voor de thuisploeg en de kansen ook. Toch was het wachten tot minuut 41 tot César Azpilicueta met een magistraal hakballetje de gelijkmaker binnenlegde.

In de tweede helft stapelden de kansen voor Chelsea zich op, maar scoren lukte niet. Lukaku was er eens heel dicht bij, maar kwam een teennagel te kort om de bal in doel te schuiven. In totaal werden er 41 schoten geteld van Chelsea waarvan 11 op doel. Er kwamen dus verlengingen. In de laatste minuut van de eerste helft maakte Marcos Alonso de bevrijdende treffer. In de tweede helft kregen de bezoekers nog een strafschop, maar aanvaller Ryan Hardie wist die niet om te zetten. Kepa werd dus zowaar de held van Chelsea. Chelsea doet dus wat het moest doen tegen derdeklasser Plymouth Argyle, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost.