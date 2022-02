David Meekers, voorzitter van STVV komt terug op het spijtige voorval van vorig weekend: "Onze vernieuwde kennismaking met het thuispubliek na corona was een mislukking"

Eindelijk zijn er terug supporters in de Belgische stadions, maar niet overal was dit een succes. Vraag dit maar aan STVV. In het Belang van Limburg kwam David Meekers, de voorzitter van STVV, nog eens terug op dit spijtige voorval.

STVV ging met 0-1 de boot in tegen Charleroi. Na de match stonden assistent Dennis Schmitt en speler Junior Pius lijnrechter tegenover de fans en was er het spuwincident. De fans willen af van de twee, maar het bestuur ging niet volledig mee in de roep van de fans. Schmitt kreeg wel een schorsing van twee speeldagen en Pius zal voor onbepaalde tijd niet meer bij de kern zitten.

Die vervelende 28e januari laat haar sporen na op Stayen. De fans, die ook al een tijdje boos zijn op Japanse bestuur, lijken de fratsen die in Limburg gebeuren beu. "Onze vernieuwde kennismaking met het thuispubliek na corona was een mislukking. Dit was de wake-upcall die we misschien nodig hadden om tot actie over te gaan', stelt Meekers in Het Belang van Limburg.

Meekers zegt begrip te hebben voor de fans die boos zijn op Schmitt en Pius. Het bestuur van STVV zat ondertussen al samen met de boze supporters. Volgens Meekers is er sprake van een uitgestrekte hand van de fans om het terug goed te maken. "Hopelijk kunnen we samen en snel uit de negatieve spiraal geraken”, aldus nog de voorzitter van STVV.