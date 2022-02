AA Gent en Sinan Bolat in transfersoap: hard tegen hard

De krachtmeting tussen AA Gent en Sinan Bolat lijkt erop te zitten. Gent trekt daarbij aan het langste eind. De Buffalo's zitten in een vreemde situatie: ze willen niet toegeven aan de eisen van hun doelman, maar langs de andere kant hebben ze ook weinig keuze.

Bolat had zijn zinnen gezet op Fenerbahça, waar de 33-jarige doelman voor de komende 2,5 jaar kan tekenen aan aantrekkelijke financiële voorwaarden. Een aanbod dat Gent voorlopig niet kan/wil benaderen. Zaterdag stuurde Bolat zijn kat naar de training wegens ziekte, maar bij Gent geloven ze uiteraard niet veel van dat verhaal. Ze zien het eerder als werkweigering.

En ze willen ook niet plooien voor een speler die hen op die manier onder druk zet om nog een transfer te versieren. Ze kunnen als vervanger zelf ook maar een transfervrije doelman aantrekken. Niet direct een ideale situatie. Al toonde Davy Roef wel dat ze op hem kunnen rekenen en Hein Vanhaezebrouck heeft er eigenlijk geen problemen mee om hem in doel te zetten. De ervaring van Bolat zou wel gemist worden, maar kwalitatief gelooft hij evenveel in Roef.

Aan de andere kant: hoeveel nut heeft het om een speler tegen zijn zin te houden. Zijn contract loopt eind dit seizoen af en als hij straks niet wil verlengen - wat er dik in zit - krijgen ze geen cent meer voor hem. Zoals afgelopen winter bleek, is de financiële situatie van Gent niet van die aard dat ze dat geld niet kunnen gebruiken. Fenerbahçe iwas immers bereid om een transferprijs van zo'n 600.000 euro te betalen.

Bolat van zijn kant ziet het dan weer als zijn kans om een goed meerjarig contract te tekenen in een land dat hij uiteraard goed kent. Komen beide partijen eruit? Kunnen ze hem straks nog motiveren nu ze hem zijn transfer door de neus boorden? Grote kans dat Davy Roef eerste doelman wordt, maar dat is uiteraard de beslissing van Vanhaezebrouck. Al lijkt het contraproductief om een 33-jarige doelman per se in je kleedkamer te willen houden.