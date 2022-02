Priske moet solide verdediging herschikken na blessure sterkhouder: "En hij was zo goed bezig..."

Brian Priske zal zijn verdediging moeten herschikken. Björn Engels viel in de match tegen Union net voor rust uit en er wordt gevreesd voor een onbeschikbaarheid van meerdere weken.

De 27-jarige verdediger liep waarschijnlijk een fikse spierscheur op. "We hebben nog geen zicht op de situatie, maar ik denk dat we ervan moeten uitgaan dat we Björn minstens enkele weken kwijt zijn”, zei coach Brian Priske achteraf.

Een serieuze domper, want Antwerp stond de voorbije maand heel solide achteraan. Het stond ook nog 0-0 zaterdag toen Engels van het veld ging. Dinis Almeida ging daarna niet vrijuit bij de twee goals. Abdoulaye Seck keert wel terug van de Africa Cup. “Dinis moest koud invallen, wat nooit evident is. Of het anders had gelopen als Björn had kunnen blijven staan? Dat weet je nooit, maar feit is natuurlijk wel dat hij sterk bezig was.”