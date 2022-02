🎥 Hilarisch: 'Antwerpse trowing crew' vraagt aansteker terug aan Undav na relletje in Antwerp - Union: "Voor eerst in vijf jaar raak gegooid"

In Antwerp - Union was het Deniz Undav die met twee goals de Brusselaars de overwinning bezorgde.

Tijdens de wedstrijd kreeg de Duitse speler onder meer een aansteker op het hoofd gegooid, zo bleek achteraf.

De mannen van De Ideale Wereld hebben nu voor klaarheid gezorgd in de situatie. In een hilarische sketch komen ze naar buiten als de 'Antwerp trowing crew' (sic).

"Voor het eerst in vijf jaar hebben we eens raak gegooid", aldus Hitman en Sniper van de ATC. Om vervolgens te gaan 'trainen' in de schaduw van het standbeeld van Brabo.

Verder vragen de twee ook nog de aansteker terug aan Undav, omdat die een sentimentele waarde heeft voor de twee.