Alex Craninx wil knallen bij Seraing: "Terugkeer naar België al langer in mijn hoofd"

Ooit speelde hij nog bij Real Madrid, nu zit hij bij ... Seraing. Maar hij wil knallen in het Luikse, zoveel is duidelijk.

Alex Craninx is op huurbasis aangekomen in januari bij Seraing. "Het seizoen in Noorwegen is gedaan in december, dus dit was dé kans om naar België te komen."

Alles uithalen

"Ik had vorig jaar ook al contacten met Belgische clubs en het speelde al langer in mijn hoofd, maar er werd nooit iets definitiefs."

"Ik heb geen seconde getwijfeld om naar hier te komen. Ik wil hier strijden met Seraing en er het beste uithalen."