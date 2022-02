Mazzù na uitschuiver Union: "We nemen Dante niets kwalijk, natuurlijk kregen we minder ruimte als tegen topteams"

Felice Mazzù zag Union voor het eerst sinds november verliezen. De penaltymisser van Dante Vanzeir in blessuretijd maakte het nog een extra zure nederlaag. Voorts zag Mazzù veel gelijkenissen met de partij tegen OHL, de vorige ploeg die in het Dudenpark drie punten kwam pakken.

"Mentaal zijn dit geen makkelijke matchen. Als je constant wint, krijg je steeds meer vertrouwen. Misschien hadden we wat te veel vertrouwen. Spelers zijn ook geen robots. Om zo'n matchen te winnen, moet dit Union honderd procent zijn. Dat was niet het geval", erkende Mazzù dat het geen topprestatie was van zijn ploeg. "De goede bewegingen, de goede keuzes: die moeten er zijn en dat was niet zo."

Uiteindelijk was het verschil wel nog klein. "Wij hebben een penalty gemist en zij hebben er eentje gescoord, dat is het verschil." Een domper ook voor Vanzeir. "We nemen Dante niets kwalijk. Die penalty was misschien symbolisch voor deze match, maar Dante werkt een buitengewoon seizoen af. Met deze prestatie waren we met een punt tevreden geweest."

Zoals tegen OHL

Mogelijk gaan ze bij Union nadenken over het in de luwte houden van de spelers. "We moeten niet te veel de publiciteit zoeken, want we beheren dat naar mijn mening nog niet goed genoeg. Het was exact hetzelfde als tegen OHL, toen we net herstkamioen waren, maar er ook niet in slaagden de match nadien top te zijn."

"Er waren veel fouten in de passing, in het balbezit, in het maken van keuzes. Natuurlijk kregen we minder ruimte als tegen de topteams", schetste Mazzù het contrast. Gaan andere teams de aanpak van STVV kopiëren? "Mogelijk. Het hangt er ook van af of je thuis of uit speelt, dat is een belangrijke parameter. Aan ons om de oplossingen te vinden. Deze wedstrijd moet ons helpen voor het verdere verloop van het seizoen."